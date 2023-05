Sanità, Tavernise (M5S): «negli ospedali calabresi oltre 560 medici imboscati»

RENDE – “Sarebbero 560 tra medici infermieri, Oss, tecnici di laboratorio che a causa di una serie inidoneità parziali, dubbie, non svolgono nella maggior parte dei casi i turni di notte, i turni di reperibilità e molti di loro non possono svolgere mansioni che li portano ad avere dei contatti con i pazienti e quindi vengono spostati negli ambulatori”.

E’ quanto emerge da un report elaborato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise, sui cosiddetti medici imboscati negli ospedali calabresi.

Dati parziali tra l’altro perché alcune Asp, nonostante una richiesta di accesso agli atti non hanno fornito alcuna risposta. “Seppur incompleto, – spiega ancora Tavernise – comunque il dato manifesta tutta la sua importanza se si fa il confronto tra la dotazione organica della Calabria e quella in forza alla Liguria, regioni che presentano pressappoco la stessa popolazione, circa 14.832 è il personale impiegato nel 2020 in Liguria, 17.698 quello impiegato in Calabria.

Al maggior personale impiegato in Calabria non corrisponde il servizio sanitario erogato in Liguria.