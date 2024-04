Tavernise contro Antoniozzi: «critica il Superbonus ma FdI chiese di estendere la misura»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Pur di attaccare il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte, gli esponenti di Fratelli d’Italia continuano a cadere in contraddizione. Questa volta è toccato al vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, prendere la parola per sbeffeggiare il Superbonus, misura che in due anni ha fatto schizzare il PIL all’11% e ha creato un milione di posti di lavoro, senza contare i benefici ambientali apportati con l’importante riduzione delle emissioni di CO2 nelle nostre città”. A scriverlo in una nota è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Tavernise.

Preme ricordare al deputato che non ha mai prodotto il benché minimo atto a favore della nostra regione seppur eletto con i voti dei calabresi, che nel 2022 Fratelli d’Italia chiedeva a gran voce di estendere e prorogare quella stessa misura che oggi critica aspramente, evidentemente per nascondere i fallimenti del governo.

È politicamente impossibile accettare lezioni da un centro destra prono alle politiche di austerità, che aiuta le imprese lasciando indietro larghe fasce di popolazione alle prese con il caro vita e con lo spettro della recessione. Un governo che ha abolito il reddito di cittadinanza ed acuito le diseguaglianze sociali non può permettersi di accusare il Movimento 5 Stelle di aver favorito i ricchi, semmai tutto il contrario.

Siamo pronti ad affrontare – conclude Tavernise – queste elezioni europee smontando pezzo per pezzo la propaganda del governo e del partito di Meloni, nella consapevolezza che i cittadini sapranno salvaguardare i propri interessi e riconoscere le giravolte opportunistiche dei partiti di destra”.