Tartaruga Caretta caretta in difficoltà, tratta in salvo dalla Guardia costiera

CROTONE – Era in difficoltà natatorie ed è stata tratta in salvo dalla Guardia Costiera di Crotone. Così una grossa tartaruga marina Caretta caretta è stata soccorsa questa mattina dal personale che l’ha presa in custodia mentre era in mare e l’ha trasportata a terra in attesa dell’arrivo del personale specializzato del Wwf Crotone. Il personale della motovedetta della Guardia Costiera ha avvistato l’esemplare in mare mentre una imbarcazione era in navigazione a lento moto per evitare di impattare sulla Caretta caretta. Il tempestivo intervento ha evitato il peggio. Molto probabilmente l’animale tra difficoltà natatorie e con l’intenso traffico di villeggianti nella zona, avrebbe avuto serie difficoltà di sopravvivenza.