CROTONE – Era in difficoltà natatorie ed è stata tratta in salvo dalla Guardia Costiera di Crotone. Così una grossa tartaruga marina Caretta caretta è stata soccorsa questa mattina dal personale che l’ha presa in custodia mentre era in mare e l’ha trasportata a terra in attesa dell’arrivo del personale specializzato del Wwf Crotone. Il personale della motovedetta della Guardia Costiera ha avvistato l’esemplare in mare mentre una imbarcazione era in navigazione a lento moto per evitare di impattare sulla Caretta caretta. Il tempestivo intervento ha evitato il peggio. Molto probabilmente l’animale tra difficoltà natatorie e con l’intenso traffico di villeggianti nella zona, avrebbe avuto serie difficoltà di sopravvivenza.
Tartaruga Caretta caretta in difficoltà, tratta in salvo dalla Guardia costiera
Il personale l'ha presa in custodia mentre era in mare in difficoltà e l'ha trasportata a terra in attesa dell'arrivo del personale specializzato del Wwf Crotone
