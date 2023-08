Targa alterata con nastro isolante, i carabinieri lo fermano e trovano anche la cocaina

VIBO VALENTIA – Nell’ambito dei servizi straordinari presso i centri di maggiore afflusso turistico sulla Costa degli Dei e negli orari della movida notturna, alla vigilia di ferragosto, i Carabinieri di Tropea, hanno segnalato un soggetto del posto. L’uomo è ritenuto il presunto autore – tra le tante violazioni – dell’alterazione delle targhe della sua autovettura e del possesso di cocaina. In particolare, durante il controllo, i Carabinieri hanno infatti notato qualcosa di strano nelle targhe: i caratteri erano stati alterati mediante l’utilizzo di nastro isolante nero, attaccato ad hoc per cambiare i valori alfanumerici. L’uomo è stato segnalato alla delle targhe della sua autovettura e per possesso di cocaina.

Durante lo stesso servizio, è stato individuato un altro soggetto – poi segnalato alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti – trovato in possesso di marijuana mentre era alla guida del proprio veicolo. Oltre 300 le persone controllate: una decina i ritiri di patenti di guida con conseguente esecuzione di fermi e sequestri amministrativi dei veicoli condotti.