Taglio di alberi, arriva la legge che regolamenta il verde urbano

REGGIO CALABRIA – È una legge che regolamenta il verde urbano in tutti i comuni calabresi quella che è stata approvata all’unanimità in Consiglio regionale proposta da Ferdinando Laghi, capogruppo di De Magistris Presidente, che obbliga i comuni calabresi a valorizzare e tutelare al meglio il verde in ambito urbano, elemento fondamentale per il benessere dell’uomo e non solo.

Lo scopo è di incentivare l’adozione generalizzata di strumenti di pianificazione del verde urbano da parte dei Comuni ed implementare corretti approcci di gestione per preservare il capitale naturale.

La nuova legge, quindi, individua degli strumenti da adottare da parte dei comuni: il censimento, il regolamento ed il piano comunale del verde, necessari per regolamentare e garantire l’effettiva valorizzazione ed il corretto utilizzo del verde urbano.