«Tagli di nastro e passarelle elettorali su strade mulattiere mai completate: bordata di Tridico alla Succurro

COSENZA – «Rosaria Succurro trova il tempo per fare tutto: promettere lavoro in campagna elettorale e inaugurare strade che restano mulattiere mai completate». Così Pasquale Tridico, candidato presidente della Regione per il campo progressista, lancia una bordata alla presidente della Provincia di Cosenza, candidata nella lista “Occhiuto presidente” alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

Secondo Tridico, gli interventi di questi giorni nelle aree interne del Basso Jonio cosentino sarebbero soltanto «passerelle elettorali» senza riscontro reale per i cittadini: «Ed ha pure il coraggio, ovviamente in piena campagna elettorale, di festeggiare in pompa magna le prese in giro ai calabresi, organizzando passerelle, tagliando nastri mentre, ogni giorno – sottolinea – i calabresi sono costretti a percorrere strade insicure e dimenticate da decenni».

Per l’ex presidente dell’Inps «questa è la fotografia dei fallimenti del centrodestra: «lustrini e paillettes spacciati per fatti», una propaganda che non risolverebbe i problemi strutturali della regione. «I calabresi meritano infrastrutture funzionanti e sicure, non prese in giro – conclude Tridico –. Il 5 e 6 ottobre possiamo scrivere una storia diversa».