Tagli al personale, Ferrovie della Calabria promette: «rimodulazione dei contratti entro giugno»

COSENZA – “A seguito della disdetta della contrattazione aziendale da parte delle Ferrovie della Calabria srl, le OO.SS. di categoria hanno chiesto ed ottenuto immediato incontro con la dirigenza aziendale, che si tenuto in data 11 marzo 2024″. A scriverlo in una nota è Ferrovie della Calabria che fa sapere che “nel corso dell’incontro, pur nella differenziazione delle posizioni, si è registrata la volontà delle parti di impegnarsi reciprocamente per giungere in tempi rapidi – entro il prossimo 1^ giugno – ad una nuova rimodulazione della contrattazione di 2^ livello che consegua l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’Azienda, attraverso la valorizzazione e la tutela del Lavoro e quindi dei Lavoratori delle Ferrovie della Calabria.

Gli aspetti da trattare non saranno banali, stante la complessa ed articolata organizzazione del lavoro che caratterizza l’Azienda, e, pertanto, si ha la piena consapevolezza che le possibili soluzioni dovranno necessariamente essere frutto del confronto tra le parti, da condurre con il senso di responsabilità richiesto dalla valenza della trattativa. A tal riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che interventi esterni, non supportati dalla necessaria conoscenza specifica delle vicende aziendali, rischiano di rappresentare un quadro distorto della realtà, nuocendo all’immagine dell’Azienda ed ai legittimi interessi dei Lavoratori.

Certamente la sfida è impegnativa, ma il clima respirato durante l’incontro – con la partecipazione di tutte le sigle di categoria presenti in Azienda – e le argomentazioni di merito portate al tavolo, che saranno oggetto di continuo e serrato confronto, – conclude l’azienda di trasporto – inducono le parti a ritenere possibile il raggiungimento di un accordo condiviso, entro i tempi previsti, nell’interesse della più grande Azienda regionale di trasporto a controllo pubblico, dei Lavoratori e di tutta la Clientela delle Ferrovie della Calabria.