‘Sviluppo Lavoro Italia’ scende in campo in Calabria. Obiettivo: «creare occupazione»

CATANZARO – L'assessore regionale alle Politiche per il lavoro e Formazione professionale, Giovanni Calabrese, ha incontrato stamattina, nella Cittadella di Catanzaro, la presidente e amministratore delegato di "Sviluppo Lavoro Italia", Paola Nicastro. "Si é trattato – si aggiunge nella nota – di un incontro proficuo nel corso del quale si è discusso delle attività che Sviluppo Lavoro Italia ha in essere con la Regione e delle azioni che si metteranno in campo anche alla luce del nuovo ruolo che la società in house del Ministero del Lavoro dovrà svolgere sulla nuova programmazione".

Calabrese: “a lavoro per creare percorsi virtuosi”

“Ringrazio la presidente e amministratore delegato Paola Nicastro – ha affermato l’assessore Calabrese – per la sua prima visita istituzionale in Calabria, proprio nella sua regione d’origine. Un momento di confronto e di proficua collaborazione che ci permette di continuare il lavoro di concertazione intrapreso tra Sviluppo Lavoro Italia, l’ex Anpal Servizi, ed avviare un confronto con il soggetto tecnico del Governo per le politiche del lavoro. È importante lavorare in sinergia finalizzando le nostre azioni per ottimizzare l’utilizzo delle ingenti risorse per creare occupazione attraverso gli strumenti a disposizione. In Calabria stiamo lavorando per avvicinare sempre di più domanda e offerta di lavoro. Abbiamo avuto recentemente la possibilità di far lavorare i Cpi sul bacino Gol per i fabbisogni di una grande azienda e i risultati sono stati molto positivi. Questo lo abbiamo fatto grazie al nostro sistema informativo Orienta Calabria e ai nuovi funzionari dei Cpi, che sono una risorsa importante per noi, e grazie alla collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia”.

“Dobbiamo continuare su questa strada – ha detto ancora Calabrese – per combattere la disoccupazione e contrastare il sommerso, una piaga ancora molto presente in Calabria. Approfondiremo e affronteremo periodicamente i temi sull’occupazione, costruendo percorsi unitari per l’implementazione e l’integrazione dei servizi, percorsi virtuosi per gli enti di formazione e con gli istituti professionali, strategie d’intervento per il lavoro sommerso e precariato. La parola d’ordine è cambiare prospettiva sul mondo dell’occupazione, coinvolgendo aziende e lavoratori”.

Nicastro: “agire ora che il tasso di occupazione cresce”

Nel corso dell’incontro l’assessore ha consegnato il dossier sul precariato e si è soffermato sulla nuova legge del mercato del lavoro. La presidente Nicastro ha ringraziato l’assessore “per la disponibilità al confronto” ed ha sottolineato “il cambio di paradigma che il Governo sta portando avanti per rendere le politiche attive concrete ed effettivamente mirate all’occupazione”. “La situazione in Calabria, come in altre regioni del centro sud – ha sottolineato Paola Nicastro – ha alcune peculiarità su cui c’è una attenzione elevata. Ho trovato una grande preparazione e voglia di innovare i processi per creare occupazione. È stato fatto un ottimo lavoro sul potenziamento e ho accolto con piacere la disponibilità dell’assessore ad inserire la regione nei percorsi che andremo a costruire con la Scuola nazionale delle politiche attive che Sviluppo Lavoro Italia dovrà implementare. Uno strumento fondamentale per rendere il mercato del lavoro, moderno e rispondente alla richiesta delle imprese. In un momento in cui il tasso di occupazione cresce è necessario rispondere con profili idonei alle richieste delle imprese che non trovano competenze adeguate”.