COSENZA – Dopo il rinvio di circa un mese, sono state ufficializzate le nuove date della campagna nazionale “C’è Posto per Te” promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, con un’attenzione particolare a giovani e donne. L’iniziativa in 10 tappe parte da Cosenza e si svolgerà a Piazza dei Bruzi martedì 25 e mercoledì 26 marzo. Un Truck itinerante dei Servizi al lavoro girerà l’Italia per fare conoscere le opportunità di formazione e lavoro che molto spesso non vengono colte.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Regione Calabria, della Fondazione Consulenti del lavoro e di Confcommercio, Cna, Confartigianato e Indeed. La conferenza stampa di apertura della prima tappa, in programma alle ore 10.30 del 25 marzo a piazza dei Bruzi a Cosenza, vedrà gli interventi di: Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Calabria; Paola Nicastro, presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia; Massimo Temussi, direttore generale del Ministero del Lavoro per le Politiche Attive e il saluto di Franz Caruso sindaco di Cosenza.

“Siamo orgogliosi – afferma l’assessore Giovanni Calabrese – che la prima tappa di questo entusiasmante tour parta proprio dalla nostra Regione. Il Dipartimento Lavoro e i Centri per l’Impiego – in particolare quello di Cosenza, maggiormente coinvolto, essendo luogo della manifestazione – hanno realizzato uno straordinario lavoro per essere da supporto all’iniziativa, coinvolgendo gli studenti e le realtà del territorio. Fare rete è la parola chiave e noi crediamo fortemente che solo lavorando in squadra si possano ottenere ottimi risultati, favorendo l’incrocio tra domanda e offerta, la formazione e la valorizzazione di ogni individuo.”

“C’è posto per te nasce con l’obiettivo di fornire uno spaccato sulle opportunità che il Ministero del Lavoro, le regioni, le aziende, offrono a chi è alla ricerca di lavoro, vuole migliorare le proprie competenze, a vorrebbe specializzarsi in un settore specifico e non conosce le opportunità esistenti – dichiara Paola Nicastro, presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia – Abbiamo deciso di avviare un vero e proprio tour nelle città italiane per avvicinare e coinvolgere tutti coloro che per varie ragioni sono distanti dal mercato del lavoro.”

C’è posto per te: informazione, orientamento e networking

Il truck, allestito con postazioni per i colloqui e sale per workshop, attraverserà l’Italia da Sud a Nord, con un totale di 16 tappe. Si tratta di un format innovativo basato su informazione, orientamento e networking. In ogni tappa, il truck sarà attivo per due giorni, con una prima presentazione istituzionale seguita da attività interattive per i partecipanti, suddivise in quattro aree tematiche: “Conosco e mi conosco, consapevolezza di sé e conoscenza del mercato del lavoro; Mi preparo, tecniche di ricerca del lavoro; Mi miglioro, sviluppo di competenze e personal branding e Mi propongo, incontri diretti con aziende e recruiter.

Per candidarsi ai Recruiting è necessario registrarsi ai seguenti link:

25 marzo–>https://forms.gle/eDHKcKKBY2SPc7b48

26 marzo–>https://forms.gle/emCty3aiVn181zWN6

Le adesioni si chiuderanno entro le ore 24,00 del 20 marzo 2025.

Occorrerà portare nel giorno previsto curriculum aggiornato e documento d’identità.

Attività ad accesso libero

Info Desk “C’è Posto per Te”, Chiosco di Orientamento Rapido e CV Review Express, Area Video Tutorial con approfondimenti sulle tendenze del mercato del lavoro, Bacheca delle Opportunità e Spazio Domande e Risposte con i Recruiter.

13 Workshop e laboratori pratici con simulazioni e role-playing, oltre a giochi interattivi per sviluppare soft skills e capacità di networking:

Workshop interattivo sul mercato del lavoro locale: i settori in crescita, i profili richiesti, i percorsi per colmare i gap di competenza. Focus in tema di digitalizzazione e transizione green: fabbisogni di competenze e mismatch Conosci te stesso e scopri il tuo percorso: esplorare i propri talenti, v alori e aspirazioni Percorso STEM Mind the Gap: pensare agli ostacoli all’inserimento lavorativo e alle soluzioni con l’IA Mock interview con feedback immediate Presentarsi al meglio al colloquio di lavoro: tecniche di presentazione personale, linguaggio, gestione dello stress e comunicazione efficace Costruisci il tuo brand personale Laboratorio apprendistato Job Pitch: presenta il tuo valore il 3 minuti Tirocini in vetrina Pitch Impresa femminile Speed date per il lavoro con i recruiter delle aziende