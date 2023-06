Sversamenti nel mare di Copanello, il sindaco Gentile: «Tempestivo intervento del presidente Occhiuto»

CATANZARO – “A seguito di alcune segnalazioni relative a sversamento di acque reflue nel mare di Copanello di Stalettì, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è prontamente intervenuto con l’amministrazione comunale del luogo per accertare le probabili cause. Da un sopralluogo effettuato, si registrava il malfunzionamento ed il blocco di alcune stazioni di sollevamento dovuto alla mancata manutenzione degli ultimi anni”. Lo si legge in una nota del sindaco di Stalettì Mario Gentile.

Nella nota si specifica che “il sindaco, in contatto con il direttore generale del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente, Salvatore Siviglia, si è prontamente adoperato per risolvere le criticità e ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente per ripristinare la funzionalità delle stesse con l’intervento immediato di ditte specializzate, al fine di scongiurare danni ambientali e consentire una serena e pulita balneazione”.

“L’ amministrazione comunale ringrazia il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto ed il direttore generale, Salvatore Siviglia, per l’attenzione dimostrata verso la località di alto pregio turistico, che attraverso alcuni finanziamenti, Cipess 79 e delibera Ddg 170, interverranno con tempestività a ripristinare le stazioni di sollevamento ed il depuratore di Copanello da alcuni anni sottoposto a sequestro, situazione questa che l’attuale amministrazione, guidata da Mario Gentile, ha ereditato poiché insediatasi da poco più di una settimana”.