Sventato furto nella villa di un’anziana, un arresto in flagranza

TROPEA (VV) – E’ stata una guardia giurata in vacanza a Tropea ad accorgersi della ‘strana’ presenza di due persone appostate nei pressi dell’ingresso di un villino. I fatti risalgono a giovedì scorso. Nella struttura vive un’anziana signora che era uscita dall’abitazione per svolgere delle commissioni.

I due, hanno così approfittato della sua assenza e dopo aver raggiunto il cancello e citofonato per assicurarsi che la casa fosse vuota, hanno scavalcato la recinzione per rubare nell’abitazione. La guardia giurata ha così allertato la Polizia che giunta sul posto è riuscita a bloccare e arrestare uno dei due malviventi. L’altro invece, si è dato alla fuga. Il soggetto fermato invece, è accusato, in flagranza di reato, di tentato furto in appartamento ed è stato posto agli arresti domiciliari.