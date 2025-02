Sussulto invernale: vortice ciclonico riporta in Calabria pioggia, freddo e anche la neve

- Advertisement -

COSENZA – Un vortice freddo depressionario, accompagnato dall’arrivo di aria fredda e umida, riporterà l’inverno e condizioni di maltempo anche sulla Calabria, dove sono attesi rovesci, qualche temporale e il ritorno della neve in montagna, seppur a quota superiori ai 1.400/1.500 tra mercoledì e giovedì, con possibili sconfinamenti a quote più basse solo con l’arrivo dell’aria più fredda dal Nord Europa, che farà calare le temperature miti registrate negli ultimi giorni. Il minimo di bassa pressione si formerà a causa di una profonda saccatura, che dal Nord Europa si spingerà verso il Mediterraneo. Il vortice attraverserà quasi tutta l’Italia, per poi allontanarsi nella giornata di venerdì verso la Grecia.

Vortice freddo: mercoledì e giovedì maltempo in Calabria

Maltempo che, dunque, colpirà tra oggi e domani le regioni del Centro/Nord per poi raggiungere anche il Sud e la Calabria. Sarà con molta probabilità l’ultima perturbazione del mese di febbraio. Sulla nostra regione il maltempo farà sentire i suoi effetti tra la sera di mercoledì e la giornata di giovedì, soprattutto lungo la fascia Tirrenica, dove avremo condizioni di forte instabilità associata a rovesci, qualche possibile temporale e, come detto, il ritorno della Neve su Sila e Pollino alle quote più elevate. Le temperature saranno in discesa e si porteranno su valori tipici del periodo. Nel fine settimana di carnevale atteso il temporaneo ritorno dell’Alta pressione in un contesto climatico comunque freddo per il possibile arrivo di aria più fredda dai Balcani.