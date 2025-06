Sushi non tracciato e scarsa igiene: sequestrato oltre un quintale di pesce in un ristorante orientale

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – I militari della Guardia Costiera di Vibo Valentia, nel corso dei servizi di polizia marittima finalizzati alla tutela del consumatore, alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici in commercio, nonché della salvaguardia degli stock ittici stessi, hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre un quintale di prodotto ittico, pronto per la somministrazione, privo di documentazione attestante la tracciabilità e la provenienza del prodotto.

Alla luce di ciò, il titolare di un’attività di ristorazione di cucina orientale nel comune di Vibo Valentia è stato sanzionato in via amministrativa per un importo complessivo pari a 1.500 (millecinquecento) euro. Nel corso dell’accertamento interveniva, su segnalazione dei militari, personale dell’A.S.P. di Vibo Valentia che ha proceduto a contestare, al titolare dell’esercizio commerciale, violazioni relative allo stato di conservazione del prodotto ittico ed altre carenze di tipo igienico-sanitarie.

La Guardia costiera di Vibo Valentia continuerà ad assicurare la propria costante azione a tutela e a garanzia della conservazione e dello sfruttamento delle risorse ittiche in condizioni di piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica, a salvaguardia dell’ecosistema marino-costiero ed a tutela della collettività e degli operatori di settore.