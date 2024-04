Sul treno senza biglietto aggredisce due agenti della Polfer, arrestato 27enne

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Due agenti della Polizia ferroviaria hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 30 e 10 giorni dopo essere stati aggrediti da un viaggiatore senza biglietto. I poliziotti sono intervenuti in ausilio al Capo Treno di un intercity che ha segnalato che un soggetto privo del titolo di viaggio si rifiutava di scendere dal treno. Alla richiesta degli agenti di esibire un documento di riconoscimento, l’uomo, un 27enne extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, ha tentato di scappare spingendo con forza i poliziotti, aggredendoli con calci e pugni. L’uomo è stato quindi arrestato dagli agenti della Polfer di Villa San Giovanni per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

