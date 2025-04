Sud Innovation Champions fa tappa in Calabria: caccia alle migliori startup del Mezzogiorno

- Advertisement -

COSENZA – Dopo il successo della prima edizione con oltre 200 candidature e il coinvolgimento di 25 incubatori e acceleratori, torna la ‘Sud innovation champions’: la più grande startup competition del Sud Italia, che quest’anno si trasforma in un roadshow itinerante alla ricerca dei migliori progetti di innovazione del Mezzogiorno attraversando otto regioni: Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo.

L’iniziativa nasce all’interno dell’ecosistema Sud innovation, insieme agli Innovation partners PwC e Factory accademia, punta a rafforzare la cultura dell’innovazione nel Mezzogiorno attraverso una competizione di alto profilo tra territori. Ogni tappa regionale selezionerà 5 progetti finalisti, tra startup, scaleup, Pmi innovative e progetti di ricerca, che si sfideranno in eventi locali a partire dal 30 maggio. Il vincitore di ogni tappa accederà alla finalissima che si terrà il 16 e 17 ottobre prossimi all’interno del Sud innovation summit-AI for future 2025.

La competizione come motore di crescita del territorio

“La Champions – spiega Roberto Ruggeri, fondatore di Sud Innovation – nasce per far emergere ciò che unisce davvero il Sud: intelligenze distribuite, energie sommerse, progettualità che meritano di essere riconosciute e connesse. Se vogliamo che il Mezzogiorno diventi un sistema capace di generare innovazione su scala, dobbiamo iniziare a pensarci come una rete interdipendente: fatta di nodi forti, ma ancora più forte quando è messa in relazione. La vera sfida non è produrre iniziative isolate, ma generare continuità, visione e impatto condiviso”.

“Abbiamo avuto prova già lo scorso anno – sottolinea Vincenzo Tanania, partner digital innovation di PwC Italia – di quanto Sud innovation summit rappresenti una straordinaria opportunità per creare connessioni significative. Un’iniziativa valida per promuovere l’innovazione come risultato della collaborazione tra individui e della valorizzazione del talento. In PwC siamo impegnati a sostenere lo scale-up delle startup innovative, riconoscendo il valore della competizione come motore di crescita sul territorio. Proponiamo un approccio guidato dall’uomo e potenziato dalla tecnologia per affrontare, insieme all’ecosistema delle aziende del Sud Italia, le sfide quotidiane più rilevanti.” “Sud innovation champions è uno dei rari spazi in cui il potenziale del Sud viene intercettato e messo nelle condizioni di scalare – afferma Alessandro Arnetta, Founder & Ceo di Factory accademia – un’iniziativa concreta, capace di unire territori e visioni, creando percorsi reali per chi innova. Per me, da siciliano, è anche un segnale importante: il Mezzogiorno non è solo un’area da finanziare, ma una fonte crescente di progetti, talento e opportunità di investimento”.