Stuprata durante un falò in spiaggia: indagano i carabinieri

CIRO’ MARINA (KR) – Ha vissuto un vero e proprio incubo in quella che doveva essere una serata con gli amici, sulla spiaggia. I carabinieri di Cirò Marina indagano su un caso di violenza sessuale avvenuto la notte del 10 agosto scorso. Vittima una ragazza, maggiorenne, che era in compagnia di un gruppo di persone ad un falò sulla spiaggia.

Secondo quanto emerso, ma le indagini sono in corso e vige il più stretto riserbo, la ragazza sarebbe stata stuprata sulla spiaggia del litorale di Cirò Marina ma ancora non è stato chiarito se si sia trattato di uno stupro di gruppo. I militari hanno ascoltato la testimonianza della vittima che è stata poi accompagnata in pronto soccorso e refertata dal medico di turno con il codice viola.