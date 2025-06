Strisce giallastre in mare lungo la costa Ionica? Depositi naturali, ma sempre più anticipati e ricorrenti

- Advertisement -

CROTONE – Strisce giallastre in mare? Si tratta di un fenomeno Naturale. «La presenza abbondante di polline di pinacee, proveniente dalle piante presenti sul litorale, abbinato alle correnti, ha dato seguito a fenomeni di trasporto e deposizione di polline nelle acque di mare causando la formazione di lunghe strisce gialle nastriformi lungo il litorale ionico». È quanto ha spiegato in una nota l‘Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria che si è attivata dopo aver ricevuto la segnalazione da diverse persone che in mare avevano notato, in diverse zone soprattutto nel crotonese, la presenza di queste chiazze giallastre.

Strisce giallastre in mare: nessun sversamento

Si tratta dunque di pollini che galleggiano e si accumulano in strisce visibili che, a un primo sguardo, possono sembrare sversamenti. Il fenomeno è noto e monitorato ogni anno, ma risulta sempre più anticipato a causa dei cambiamenti climatici. Le analisi confermano: si tratta di depositi naturali, che possono includere anche altri materiali galleggianti. In pratica, evidenza Arpcal le chiazze di colore giallastro osservate e segnalate sulla costa del crotonese sono derivate da fenomeni naturali e non da inquinamento di origine antropica.

Fenomeni naturali e non da inquinamento

«In questo periodo – spiega il biologo Emilio Cellini – lo stesso fenomeno si riscontra ogni anno laddove sono presenti pollini di piante tipiche di questi climi, quali pinacee, che galleggiano sulla superficie del mare aggregando i granelli in chiazze che possono essere scambiate per sversamenti di altra natura e incorporare, al loro interno, altri materiali galleggianti trasportati dall’azione delle correnti». Arpacal continuerà i controlli sulle acque di balneazione, informando le autorità competent, nei casi di anomalie.