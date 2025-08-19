HomeCalabria

Stretta nei controlli nelle ore serali e notturne: una denuncia, patenti ritirate e sanzioni per 3.500 euro

I Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio con particolare attenzione alla sicurezza stradale lavorando per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’abuso di sostanze alcoliche

BIANCO (RC) – Nel giorno del Ferragosto e nei giorni immeditamente prima e dopo, quando l’afflusso turistico è stato nettamente maggiore nella nostra regione, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne. I Carabinieri della Compagnia di Bianco, in provincia di Reggio Calabria hanno lavorato per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’abuso di sostanze alcoliche, atteggiamento particolarmente sanzionabile in quanto non solo nocivo per i conducenti ma anche per il resto dei cittadini, automobilisti e pedoni.

Il bilancio complessivo di questi controlli è di una denuncia a piede libero alla competente Procura della Repubblica, a cui si sono aggiunti tre ritiri di patente per i trasgressori e l’irrogazione di sanzioni accessorie dell’ammenda per un ammontare complessivo di circa 3.500 euro.

L’attività di controllo ha rappresentato anche un’occasione di vicinanza alla popolazione, sensibilizzandola sull’importanza del rispetto delle norme stradali. I militari, oltre a sanzionare le condotte illecite, hanno anche dialogato con i cittadini, richiamando l’attenzione sul valore della prevenzione e sulla responsabilità individuale nella guida.

