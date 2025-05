«Strage silenziosa di gatti nel centro storico: Bianchino sgozzato, istituzioni assenti»

- Advertisement -

CROTONE – Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un cittadino sulla tragica condizione dei gatti “trucidati” nel centro storico di Crotone: “scene che continuano a ripetersi incessantemente”.

“Ciò che stiamo per raccontarvi è una storia di ordinaria follia. Succede a Crotone fra il centro storico cittadino e uno spiazzo verde, adibito l’estate ad attività ristorativa. Protagonisti di questa amara vicenda,due gattini: Bianchino ed Arancino, due fratelli, sempre uniti, che affrontavano i pericoli grazie a quella complicità che neanche gli esseri umani posseggono. Gli occhi si riempivano di gioia quando li vedevi riposare insieme,giocare,rincorrersi.Loro non potevano immaginare che esseri malvagi li avrebbero divisi per sempre. È così ieri Bianchino è stato impaurito fino a quando nell’estremo tentativo di difendersi si è rifugiato nella villetta davanti al Liceo Classico, su Largo Umberto I, dove è stato sgozzato da un molosso pascolante in libertà.

Chi ha compiuto questo vile gesto ha privato il centro storico della cosa più bella che c’era, lo ha privato di una creatura che da sola parlava e mostrava un amore spassionato e senza limiti verso un suo simile. Evidentemente la malvagità umana ha avuto il sopravvento e questa parte di centro storico rimane appannaggio di una violenza inaudita,mentre scene come queste continuano a ripetersi incessantemente senza che ci sia una fine. Avevano promesso e minacciato che nel centro storico i gatti non potevano starci ed a distanza di tempo, i gatti vengono trucidati nell’indifferenza di istituzioni in altre faccende affaccendate”.