Strage sulla 107: sale a 4 il bilancio delle vittime, dopo la figlia muore anche la madre

CATANZARO – Sale a quattro, dopo un mese dal tragico incidente, il bilancio delle vittime. L’impatto si verificò il 25 febbraio scorso sulla Statale 107 Silana Crotonese nel territorio di Crotone in località Brasimato. Sul colpo morirono Piero Riolo, di 43 anni e della fidanzata Lorenza Aloisio, di 33, entrambi di Crotone ed entrambi appassionati di ballo caraibico. Due i feriti gravissimi, madre e figlia trasferite in ospedale in gravissime condizioni.

Nelle scorse ore si è spenta all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro Teresa Greco, 53 anni, madre di Alba Corigliano, la 31enne, anche lei morta qualche giorno addietro in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro. Un bilancio tragicamente salito nel giro di un mese. Madre e figlia erano a bordo della Volkswagen Golf, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con la Grande Punto sulla quale viaggiava la coppia crotonese deceduta sul colpo.