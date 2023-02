Strage di migranti, barcone partito 4 giorni fa dalla Turchia: almeno 8 bimbi morti

CUTRO – Era partito 4 giorni fa da Izmir, in Turchia, il barcone naufragato davanti alle coste di Cutro, in Calabria. E’ stato attivato il CCS (Centro Coordinamento dei Soccorsi) presso la Prefettura di Crotone. Le salme saranno trasferite al PalaMilone, il palazzetto dello sport che sorge all’interno della città di Crotone. I superstiti ospitati presso il CARA di Crotone e circa una trentina trasferiti presso struttura ospedaliera.

Il naufragio

L’imbarcazione è stata individuata per la prima volta nella serata di ieri da un aereo di Frontex in pattugliamento a circa 40 miglia dalle coste calabresi. Immediatamente è partita la segnalazione ai soccorritori e sono usciti in mare una motovedetta e un pattugliatore della guardia di Finanza. Le condizioni proibitive del mare non hanno consentito di raggiungere il barcone e i due mezzi sono dovuti rientrare per non mettere a repentaglio la sicurezza degli equipaggi.