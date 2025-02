Strage di Cutro: nel secondo anniversario un programma di eventi tra ricordo, riflessione e proposte

- Advertisement -

CUTRO (KR) – Un ricco programma di eventi quello promosso dalla ‘Rete 26 febbraio’, in occasione del 2° anniversario della strage di Steccato di Cutro, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023 a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, che causò la morte di 94 persone, tra cui 35 bambini, e diverso dispersi. La Rete 26 febbraio, ha promosso dal 23 al 28 febbraio prossimi, una serie di iniziative per rendere omaggio alle vittime tra Cutro, Crotone, Cosenza e Botricello.

L’intento è mantenere viva la memoria, chiedere verità e giustizia, pretendere una politica comune europea di soccorso, accoglienza e asilo. Saranno presenti i familiari delle vittime e anche alcuni sopravvissuti al naufragio. Nel programma anche occasioni di confronto e dibattito, come il convegno “Lungo le rotte a due anni dalla strage di Cutro: respingimenti, mancato soccorso, criminalizzazione, scomparse. Quali diritti? Quale verità? Quale giustizia?”.

Il 26 febbraio, alle 4:00 del mattino, sulla spiaggia di Steccato di Cutro si terrà una veglia in memoria delle vittime. Poi gli organizzatori, familiari delle vittime e superstiti incontreranno i giornalisti per spiegare cosa è cambiato a due anni dal naufragio. Nel pomeriggio, in piazza della Resistenza, ad essere ricordate saranno tutte le persone che hanno perso la vita alle frontiere, attraverso i ‘Lenzuoli della Memoria Migrante’, sui quali verranno ricamati i loro nomi.

Giovedì 20

accoglienza a Marigliano presso la Scuola di Italiano per Stranieri attiva nel Castello Ducale:

alle 17 .00 proiezione di Un mare di porti lontani , incontro con il regista Marco Daffra,seguono le parole con la Rete Vesuviana Solidale, la serata si concluderà con una cena interetnica a Scisciano;

Venerdì 21

ore 9.00 partenza da Scisciano, incontro con l’ Associazione don Vincenzo Matrangolo e SAI di Acquaformosa (Cs), paese arbëreshë , insieme fino alla mattina successiva;

Sabato 22

ore 9.00 partenza da Acquaformosa per Cerzeto (Cs) incontro con il SAI, partenza tardo pomeriggio per Rosarno

Domenica 23

ore 10.00 incontro a Dambe So, dopo pranzo incontro con migranti del ghetto a S. Ferdinando (partenza nel pomeriggio perCosenza ; nel tardo pomeriggio a Palazzo Spadafora proiezione del film Un mare di porti lontani , segue dibattito con il regista e testimonianze di superstiti e testimoni della strage di Cutro.

Lunedi 24

– ore 10.00 a Cosenza, conferenza stampa in via Macallè 17 presso La Base. Intervento dalle ore 12.00 nella lezione inaugurale del corso su Migrazioni e cittadinanza globale (Dispes, Università della Calabria);

– ore 17,30 seminario internazionale pomeridiano nell’aula studio liberata Unical ( cubo 18C, piano terra) su “ Memoria, Verità e Giustizia per Cutro e le altre stragi” segue serata interculturale

Martedì 25

ore 9 .00 partenza da Cosenza per Crotone per partecipare alle iniziative della Rete26febbraio per il secondo anniversario della strage di Steccato di Cutro

Mercoledì 26

ore 18.00 a Crotone in piazza della Resistenza flash mob “Lenzuoli della memoria migrante” con CarovaneMigranti e i testimoni dalle rotte migratorie.