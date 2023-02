Strage a largo della Calabria, barcone si spezza in mare: morti almeno 40 migranti

CUTRO – Tragedia sulle coste calabresi. Una barca di migranti ha fatto naufragio stamattina davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Il natante, molto carico, non ha retto al mare agitato.

Secondo le prime informazioni, diverse persone sono morte. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza. Sono 34 i cadaveri di migranti recuperati finora dopo il naufragio. Una strage. Lo confermano i carabinieri. Proseguono le ricerche in mare. Impegnate motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. C’è anche un neonato di pochi mesi tra le vittime. E il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. Il barcone dei migranti, che era molto carico, si è spezzato in due a causa del mare molto agitato.