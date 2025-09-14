Straface affonda Tridico: «Ancora cavolate, solo il 3% dei medici cubani andati via»

- Advertisement -

CATANZARO – “Ancora una volta l’economista laureato in Scienze politiche Pasquale Tridico spara numeri a caso. Ma con il corposo staff che l’europarlamentare in vacanza in Calabria ha a Bruxelles, non riesce proprio a farsi scrivere due numeri in fila che abbiano un senso e che siano almeno un minimo verificati?”. Queste le domande poste dalla consigliera regionale Pasqualina Straface in merito ai numeri riportati oggi dall’ex presidente dell’Inps parlando dei medici cubani.

“L’ultima del nostro gaffeur nazionale, quello che fa ridere mezza Italia parlando delle tre province calabresi e di Bagnaao Calabro, – chiosa la Straface – riguarda i medici cubani. Secondo l’ex disastroso presidente dell’Inps il 30% dei camici bianchi caraibici sarebbe scappato dalla Calabria. Una cavolata colossale, una fake news priva di fondamento.

Ripasso con numeretti per chi fino a qualche settimana fa vedeva la nostra Regione solo su Google Maps”.

“I medici cubani arrivati in Calabria fino allo scorso luglio sono circa 350, di questi negli ultimi mesi in 11 hanno deciso liberamente di andare a lavorare in altre strutture, di raggiungere familiari all’estero, di tornare a Cuba dopo quasi tre anni di missione.

Solo 11 su 350, caro Tridico. – conclude la consigliera – Il 3% e non il 30%, gentile improvvisato contabile della domenica. I numeri professore, i numeri”.