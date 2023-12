Statua Bambinello Gesù del ‘700 riprodotta in 3D: la prima in Calabria

ISCA IONIO – È stata presentata nella Chiesa Matrice San Nicola Vescovo di Isca Borgo la riproduzione in 3D dell’antico bambinello del XVIII secolo di Isca sullo Ionio che sin dal suo arrivo nella comunità, tradizionalmente viene portato in processione nelle abitazioni come augurio di nuovo anno. Lo scopo dell’iniziativa sarebbe quello di renderle fruibili ai non vedenti.

Tecniche di scansione e stampa innovativeLa scultura settecentesca di scuola napoletana è stata riprodotta con le più innovative e sofisticate tecniche di scansione e stampa dal Laboratorio di Modellazione, simulazione e visualizzazione (Lmsv) dell’Università della Calabria coordinato dai professori Pietro Pantano e Eleonora Bilotta. “Isca – ha spiegato il ricercatore dell’Unical, Carmelo Scura, che ha lavorato al progetto – è la prima cittadina della Calabria ad usufruire di una riproduzione come questa. Fino ad oggi abbiamo lavorato per riprodurre opere d’arte con lo scopo di renderle fruibili ai non vedenti come la Stauroteca di Federico II a Cosenza, ma questo progetto de ‘Il Bambino’ costituisce un primato nella nostra regione”.