Statale 107, la gru del camion impatta contro il cavalcavia: ferito il conducente

CROTONE – Incidente stradale sulla statale 107 Silana Crotonese al km129+300, in provincia di Crotone. Coinvolto un mezzo cassonato provvisto di gruetta che, per una errata valutazione del conducente, ha impattato contro il viadotto sovrastante la statale 107. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto stradale e il mezzo. Si è proceduto poi con il supporto dell’autoscala a verificare eventuali danni strutturali al cavalcavia. Ferito in modo lieve il conducente. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.