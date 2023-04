Statale 106 jonica, via alla prima gara. Casanova: «scriviamo nuova pagina per il Sud»

COSENZA – “Via alle gare per la 106 jonica. Come avevamo preannunciato, inizia a prendere forma in Calabria il nuovo volto di una delle più importanti arterie di collegamento del Sud. Un grazie al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e ad Anas per la celerità con cui si sta intervenendo su dossier importanti per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”.

È il commento dell’europarlamentare Lega – ID, Massimo Casanova, membro della Commissione Trasporti UE, alla notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo appalto da 350 milioni di euro per l’ammodernamento della statale 106 riguardante il tratto compreso tra Papanice e Crotone.

“Siamo solo all’inizio di un importante percorso di crescita infrastrutturale del Sud. La statale jonica 106 si inserisce a pieno titolo in questa pagina storica” conclude l’europarlamentare.