Statale 106, incidenti senza fine: auto si ribalta e finisce in un canale di scolo. Un ferito

REGGIO CALABRIA – È di un ferito non grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 19, al km 125 della SS106, nel comune di Stignano in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura condotta da un venticinquenne residente a Roccella Jonica ha carambolato finendo ribaltata all’interno del canale di scolo della corsia opposta. Per estrarre il conducente, unico occupate dell’autovettura è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Monasterace coordinata dal capo squadra Antonino Placanica. Non senza difficoltà hanno messo in sicurezza l’autovettura ed estratto l’uomo consegnandolo alle cure del 118, che ha provveduto al suo trasporto all’ospedale di Locri per le cure di un politrauma apparentemente non grave. Fortunatamente nessuna delle vetture in transito sono state coinvolte dal sinistro.

