Stanotte torna l’ora legale: lancette avanti. Da domani un’ora di luce in più

COSENZA – Puntuale, nell’ultima settimana di marzo, torna l’ora legale. Alle 2:00 di questa notte lancette avanti di 60 minuti (dalle 2:00 alle 3:00): dormiremo un’ora in meno ma il passaggio ci permetterà di guadagnare un’ora di luce in più nell’arco della giornata. Quest’anno, l’ora legale, coincide anche con la Santa Pasqua che cade proprio domani, domenica 31 marzo. Il cambio dell’ora coincide anche con l’arrivo della primavera e “marca” l’inizio di giorni più lunghi e temperature più miti, portando anche ad un cambiamento significativo nella nostra routine quotidiana poiché la luce naturale ci accompagnerà fino a sera. Il sole tramonta più tardi, consentendo a molti di noi di prolungare le nostre attività all’aperto o di godere semplicemente di più tempo di luce dopo una giornata lavorativa.

L’ora legale fu definitivamente adottata in Italia nel 1966 dopo essere stata introdotta come misura per il risparmio energetico durante la prima e la seconda guerra mondiale, per permettere un razionamento dell’energia elettrica nelle città martoriate dal conflitto. L’ora legale, infatti, ha come finalità quella di ottimizzare le ore di luce naturale del giorno.

Ora legale: risparmio energetico e non solo

L’ora legale è stata concepita con l’intento di massimizzare l’utilizzo della luce naturale durante le ore diurne, in modo da ridurre il consumo energetico e promuovere l’efficienza energetica. Da tempo si discute sull’introduzione stabile al posto di quella solare. Oltre ai benefici individuali, l’ora legale può avere impatti positivi anche a livello ambientale e sociale. Riducendo la dipendenza dall’illuminazione artificiale nelle prime ore della sera, si può conseguire un risparmio energetico complessivo. “Sul fronte energetico – ha calcolato Sima – l’adozione dell’ora legale permanente tutto l’anno produrrebbe nel nostro Paese minori consumi di energia. Parliamo di circa 720 milioni di kwh equivalenti – considerando solo le attuali tariffe della luce sul mercato tutelato – a un risparmio in bolletta di circa 180 milioni di euro annui“.

Secondo Terna (Rete Elettrica Nazionale), invecem in circa 12 anni l’Italia ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 miliardi di kWh di elettricità grazie all’ora legale. A ciò si aggiungerebbe un massiccio taglio alle emissioni climalteranti pari a 200.000 tonnellate di CO2 in meno, equivalenti a quella assorbita piantando dai 2 ai 6 milioni di nuovi alberi”. L’ora solare 2024 tornerà come sempre ad ottobre quando ci prepareremo ad una nuova stagione invernale.