HomeCalabria

Stalking, minacce, aggressioni all’ex compagno e abbandono di minori. Misura cautelare per una 40enne

La donna, accusata anche di aver lasciato la figlia di sei anni sola in un parco di notte, perseguitava l’ex compagno e i suoi familiari con minacce, aggressioni e danneggiamenti: obbligata a indossare il braccialetto elettronico

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di una donna di 40 anni accusata di atti persecutori e abbandono di minori. La misura imposta dal giudice prevede il divieto di avvicinamento all’ex compagno e ai suoi familiari, con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.

Condotte persecutorie con aggressioni fisiche e danneggiamenti

L’inchiesta è partita dalla denuncia dell’ex compagno, esasperato da comportamenti ossessivi e minacciosi che si sarebbero protratti dopo la fine di una relazione durata circa vent’anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna – anche a causa dell’uso di sostanze stupefacenti – avrebbe messo in atto condotte persecutorie con aggressioni fisiche, danneggiamenti all’auto e continui atti molesti, generando nella vittima un persistente stato di ansia e paura.

Minacce e stalking anche ai familiari dell’ex compagno

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone e condotte dalla Squadra Mobile nell’ambito della procedura del “Codice Rosso”, hanno permesso di documentare diversi episodi di stalking e minacce, non solo contro l’ex compagno ma anche ai danni dei suoi familiari, tra cui cognato e cognata. Le continue pressioni avrebbero costretto l’uomo a modificare le proprie abitudini quotidiane per proteggersi. A rafforzare il quadro accusatorio, oltre alle dichiarazioni della vittima, sono giunte ulteriori testimonianze che hanno portato la Procura, diretta dal procuratore Domenico Guarascio, a richiedere l’applicazione della misura cautelare, accolta dal GIP del Tribunale di Crotone.

Avrebbe lasciato la figlia di sei anni da sola in un parco

Alla donna è contestato inoltre l’abbandono di minori: in un episodio avrebbe lasciato la figlia di sei anni da sola in un parco cittadino durante la notte. Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati di violenza domestica e di genere, invitando le vittime a denunciare tempestivamente ogni forma di maltrattamento o persecuzione, prima che possano degenerare in situazioni ancora più gravi.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Asili nido

Cosenza, pubblicate le graduatorie per i 2 asili nido comunali di Via Livatino e...

Area Urbana
COSENZA - Mentre sono in via di completamento i lavori ai 3 nuovi asili nido comunali finanziati con i fondi del PNRR (ci vorrà...
Ospedale Annunziata Cosenza

Colpito da una gravissima emorragia gastrica. Turista salvato all’Annunziata «mi hanno restituito alla vita»

Area Urbana
COSENZA - Vacanza a lieto fine per Salvatore Castello, un turista colpito da una grave emorragia gastrica durante il soggiorno estivo e salvato grazie...

Cattedrale di Cosenza: al via il Settenario per la Madonna del Pilerio, patrona della...

Area Urbana
COSENZA - Dall’1 all’8 settembre, nella cattedrale di Cosenza, si svolgeranno le celebrazioni in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città, in vista della...
Polizia locale Reggio Calabria

A bordo di un motociclo investe un ragazzo e fugge senza prestare soccorso: denunciato...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per essere stato protagonista, alcuni giorni fa, di...
colloquio lavoro generico

Asmel lancia il Maxi-Avviso 2025: nuove opportunità di lavoro negli Enti Locali per laureati...

Italia
COSENZA - È stato pubblicato su InPA il quarto Maxi-Avviso ASMEL per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei alle assunzioni negli Enti...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37161Area Urbana22310Provincia19814Italia8013Sport3858Tirreno2922Università1454
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Asili nido
Area Urbana

Cosenza, pubblicate le graduatorie per i 2 asili nido comunali di...

COSENZA - Mentre sono in via di completamento i lavori ai 3 nuovi asili nido comunali finanziati con i fondi del PNRR (ci vorrà...
Ospedale Annunziata Cosenza
Area Urbana

Colpito da una gravissima emorragia gastrica. Turista salvato all’Annunziata «mi hanno...

COSENZA - Vacanza a lieto fine per Salvatore Castello, un turista colpito da una grave emorragia gastrica durante il soggiorno estivo e salvato grazie...
Area Urbana

Cattedrale di Cosenza: al via il Settenario per la Madonna del...

COSENZA - Dall’1 all’8 settembre, nella cattedrale di Cosenza, si svolgeranno le celebrazioni in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città, in vista della...
Polizia locale Reggio Calabria
Calabria

A bordo di un motociclo investe un ragazzo e fugge senza...

REGGIO CALABRIA - Un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per essere stato protagonista, alcuni giorni fa, di...
Comune di Cosenza elezioni regionali
Area Urbana

Regionali, avviso per la nomina degli scrutatori nei seggi di Cosenza....

COSENZA - In vista delle prossime elezioni regionali, per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, fissate per domenica 5 e...
retro games
Attualità

Dal retrò al moderno: questi videogiochi sono i preferiti di sempre

COSENZA - I videogiochi vanno e vengono - e poi ci sono quegli esemplari speciali che semplicemente non passano mai di moda. Che si tratti...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA