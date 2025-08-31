Stalking, minacce, aggressioni all’ex compagno e abbandono di minori. Misura cautelare per una 40enne

- Advertisement -

CROTONE – Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di una donna di 40 anni accusata di atti persecutori e abbandono di minori. La misura imposta dal giudice prevede il divieto di avvicinamento all’ex compagno e ai suoi familiari, con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.

Condotte persecutorie con aggressioni fisiche e danneggiamenti

L’inchiesta è partita dalla denuncia dell’ex compagno, esasperato da comportamenti ossessivi e minacciosi che si sarebbero protratti dopo la fine di una relazione durata circa vent’anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna – anche a causa dell’uso di sostanze stupefacenti – avrebbe messo in atto condotte persecutorie con aggressioni fisiche, danneggiamenti all’auto e continui atti molesti, generando nella vittima un persistente stato di ansia e paura.

Minacce e stalking anche ai familiari dell’ex compagno

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone e condotte dalla Squadra Mobile nell’ambito della procedura del “Codice Rosso”, hanno permesso di documentare diversi episodi di stalking e minacce, non solo contro l’ex compagno ma anche ai danni dei suoi familiari, tra cui cognato e cognata. Le continue pressioni avrebbero costretto l’uomo a modificare le proprie abitudini quotidiane per proteggersi. A rafforzare il quadro accusatorio, oltre alle dichiarazioni della vittima, sono giunte ulteriori testimonianze che hanno portato la Procura, diretta dal procuratore Domenico Guarascio, a richiedere l’applicazione della misura cautelare, accolta dal GIP del Tribunale di Crotone.

Avrebbe lasciato la figlia di sei anni da sola in un parco

Alla donna è contestato inoltre l’abbandono di minori: in un episodio avrebbe lasciato la figlia di sei anni da sola in un parco cittadino durante la notte. Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai reati di violenza domestica e di genere, invitando le vittime a denunciare tempestivamente ogni forma di maltrattamento o persecuzione, prima che possano degenerare in situazioni ancora più gravi.