Stalking all’ex compagna e maltrattamenti ai genitori, due uomini sotto sorveglianza speciale

Due distinti casi di violenza domestica, hanno portato alla misura per i due soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico

CATANZARO – Due storie distinte ma con lo stesso denominatore: quello della violenza domestica. Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale – accogliendo la proposta del Questore, ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due uomini residenti nel catanzarese. La misura, della durata di due anni, è stata adottata in seguito alla valutazione della pericolosità sociale dei soggetti e della loro «comprovata personalità negativa», come evidenziato dai giudici.

Il primo caso riguarda un uomo di 41 anni, Girifalco, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, nonostante fosse già stato condannato per maltrattamenti e lesioni. Le minacce, i pedinamenti e persino le incursioni sul posto di lavoro della vittima avevano creato un clima costante di terrore nella donna.

Il secondo invece, riguarda un 38enne che aveva trasformato la convivenza con gli anziani genitori in un incubo. Già noto per precedenti episodi di violenza contro l’ex moglie, l’uomo avrebbe continuato la sua spirale aggressiva anche all’interno della sua famiglia, aggravata, secondo quanto emerso, dall’abuso di alcol e droga. Oltre alla sorveglianza speciale, per lui è scattato anche il divieto di avvicinamento e di soggiorno nel comune di residenza dei familiari.

