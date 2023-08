Stalkerizza la ex nonostante il divieto di avvicinamento: scatta l’arresto per un 42enne

CROTONE – Sottoposto ad un divieto di avvicinamento all’ex compagna ha violato la misura riprendendo i contatti con la donna dapprima in maniera bonaria e poi con toni intimidatori e persecutori. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Crotone in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale crotonese per maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni.

Dopo avere contattato la sua ex tramite social utilizzando un profilo fake, secondo quanto emerso dagli accertamenti, è riuscito ad instaurare un dialogo con lei rivelando successivamente le sue vere generalità con lo scopo di ottenere il nuovo numero di telefono e riallacciare i rapporti. Una volta raggiunto lo scopo e ottenuto un incontro chiarificatore avrebbe manifestato la propria indole ossessiva e possessiva, perseguitando l’ex compagna che nel frattempo aveva manifestato la propria volontà di non riconciliarsi con lui.

A quel punto il quarantaduenne ha iniziato ad inviare messaggi di carattere intimidatorio e innumerevoli chiamate whatsapp sino ad avvicinarsi all’abitazione della donna, nonostante il divieto.