Stabilimenti balneari abusivi, sotto sequestro una maxi area di quasi 5 mila metri quadri

VIBO VALENTIA – Il personale del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale della Giuardia di Finanza di Vibo Valentia, con l’ausilio di tecnici del Comune di Ricadi, ha posto sotto sequestro un’ampia area demaniale marittima posta lungo la nota Costa degli Dei. Si tratta precisamente di una zona sita in località Baia di Riaci, in provincia di Vibo Valentia, ampia circa 5 mila metri quadrati sottoposti a vincolo paesaggistico, dove erano stati realizzati degli stabilimenti balneari privi di qualsiasi autorizzazione.

All’interno dell’area erano presenti anche dei fabbricati ancorati al suolo, un furgone adibito a bar e altri mezzi utilizzati come depositi, nonché varie attrezzature balneari. Sotto sequestro quasi 200 lettini, oltre 150 ombrelloni e svariate attrezzature da balneazione, collocati sull’arenile. Tutta l’area è stata liberata dagli arredi balneari illecitamente collocati permettendo alla collettività di fruirne liberamente. Al bar e ai fabbricati riconducibili agli stabilimenti sono stati apposti i dovuti sigilli.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che nei tre stabilimenti interessati, ci fossero dei lavoratori in nero. Inoltre il personale della Guardia di Finanza ha scoperto anche un “parcheggio abusivo” ricavato da parte dell’area sequestrata e da un terreno privato limitrofo, cui gli utenti potevano accedere mediante il pagamento di un corrispettivo.