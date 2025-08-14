HomeCalabria

Stabilimenti balneari abusivi, sotto sequestro una maxi area di quasi 5 mila metri quadri

L'area è sottoposta a vincolo paesaggistico e qui erano stati realizzati degli stabilimenti balneari privi di qualsiasi autorizzazione. Sotto sequestro quasi 200 lettini, oltre 150 ombrelloni e svariate attrezzature da balneazione, un parcheggio abusivo. Scoperti anche lavoratori in nero

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Il personale del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale della Giuardia di Finanza di Vibo Valentia, con l’ausilio di tecnici del Comune di Ricadi, ha posto sotto sequestro un’ampia area demaniale marittima posta lungo la nota Costa degli Dei. Si tratta precisamente di una zona sita in località Baia di Riaci, in provincia di Vibo Valentia, ampia circa 5 mila metri quadrati sottoposti a vincolo paesaggistico, dove erano stati realizzati degli stabilimenti balneari privi di qualsiasi autorizzazione.

All’interno dell’area erano presenti anche dei fabbricati ancorati al suolo, un furgone adibito a bar e altri mezzi utilizzati come depositi, nonché varie attrezzature balneari. Sotto sequestro quasi 200 lettini, oltre 150 ombrelloni e svariate attrezzature da balneazione, collocati sull’arenile. Tutta l’area è stata liberata dagli arredi balneari illecitamente collocati permettendo alla collettività di fruirne liberamente. Al bar e ai  fabbricati riconducibili agli stabilimenti sono stati apposti i dovuti sigilli.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che nei tre stabilimenti interessati, ci fossero dei lavoratori in nero. Inoltre il personale della Guardia di Finanza ha scoperto anche un “parcheggio abusivo” ricavato da parte dell’area sequestrata e da un terreno privato limitrofo, cui gli utenti potevano accedere mediante il pagamento di un corrispettivo.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Sorpreso mentre bruciava rifiuti nella fiumara, in arresto un uomo

Calabria
LOCRI (RC) - Stava bruciando dei rifiuti, è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale...

Padre Fedele, l’ultimo viaggio al Marulla tra i ricordi «ci hai chiesto di perdonare...

Area Urbana
COSENZA - Tra i tanti desideri di Padre Fedele, c'è sempre stato quello di vedere un giorno, il suo Cosenza in Serie A. Oggi quel...

Occupava abusivamente spazi della città per il commercio non autorizzato, daspo urbano per una...

Calabria
TROPEA (VV) - Occupava abusivamente, nel centro di Tropea, uno spazio destinato al trasporto ed alla circolazione urbana appositamente individuato dal Comune come area...

I furbetti della prima fila in spiaggia, a Tortora rimossi ombrelloni e sdraio “segnaposto”

Tirreno
TORTORA (CS) - Stare in prima fila, in spiaggia, è il desiderio di tutti i turisti che in questo periodo affollano il litorale italiano,...
Padre Fedele Funerale

Il saluto dei tifosi a Padre Fedele: l’urlo “Maracanà” e le note di “Magico...

Area Urbana
COSENZA - Bandiere, fumogeni, striscioni e quel coro potente, urlato dal sagrato della Chiesa del SS Crocifisso, che era il simbolo di Padre Fedele...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36972Area Urbana22241Provincia19730Italia7983Sport3838Tirreno2872Università1446
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Sorpreso mentre bruciava rifiuti nella fiumara, in arresto un uomo

LOCRI (RC) - Stava bruciando dei rifiuti, è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale...
Calabria

Occupava abusivamente spazi della città per il commercio non autorizzato, daspo...

TROPEA (VV) - Occupava abusivamente, nel centro di Tropea, uno spazio destinato al trasporto ed alla circolazione urbana appositamente individuato dal Comune come area...
Tirreno

I furbetti della prima fila in spiaggia, a Tortora rimossi ombrelloni...

TORTORA (CS) - Stare in prima fila, in spiaggia, è il desiderio di tutti i turisti che in questo periodo affollano il litorale italiano,...
carabinieri
Calabria

Cerca di spegnere il rogo divampato in paese ma rimane ustionato,...

PETRONA' (CZ) - Nella giornata di ieri nel piccolo comune montano di Petronà, in provincia di Catanzaro, è divampato un rogo nel cuore del...
Calabria

Azienda Zero, Dario Padrone è il nuovo direttore amministrativo

CATANZARO - Nella giornata di oggi l'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria ha nominato il nuovo direttore amministrativo. Si tratta di...
Calabria

TIS, ora i fondi sono disponibili: dall’Inps al via ai pagamenti...

CATANZARO - La direzione regionale Calabria dell'Inps ha fatto sapere che nella giornata di oggi è arrivata la piena disponibilità dei fondi destinati ai...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA