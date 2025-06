Sport, la Calabria è tra le regioni più sedentarie: il 48,5% della popolazione è inattiva

*Dati per regione in % anno 2023

Per quanto riguarda le regioni che non rientrano nella top 5, sia in positivo che in negativo, si riscontrano tendenze più varie:

Le regioni più attive e quelle più sedentarie in Italia

Aree verdi, spazi sportivi, sicurezza e reddito: qual è il peso sulla sedentarietà?

Città Popolazione Area verde totale (%)* N° palestre** Palestre ogni 1000 abitanti (%) Indice di criminalità Retribuzione media mensile per regione di appartenenza in € (2023) Trento 118.949 2,38 57 0,48 88° 1.873 Aosta 33.148 35,66 51 1,54 67° 1.532 Bologna 390.945 46,32 87 0,22 6° 1.960 Milano 1.366.453 41,90 120 0,09 1° 2.254 Venezia 249.325 13,71 88 0,35 9° 1.884 Napoli 907.573 31,91 120 0,13 12° 1.347 Potenza 63.799 8,38 47 0,74 105° 1.433 Catanzaro 83.183 9,64 67 0,81 41° 1.181 Palermo 625.526 14,66 120 0,19 21° 1.318 Bari 315.727 30,08 115 0,36 43° 1.356 *comprende aree sportive all’aperto e grandi parchi (fonte: Istat)

**dati ricavati da Google Maps

Abbiamo così infine deciso di svolgere un’analisi più approfondita che rivela un quadro molto complesso, dove a incidere sulla sedentarietà sono anche fattori come la disponibilità di parchi e palestre, il reddito medio e la sicurezza urbana.

Napoli, ad esempio, ha una densità molto alta di aree verdi, ma la Campania è la regione più sedentaria d’Italia. La presenza di parchi dunque non garantisce qualità, sicurezza o accessibilità. Molti sono piccoli o non attrezzati, e in contesti con reddito medio basso e criminalità elevata, l’utilizzo degli spazi pubblici è spesso limitato.

Milano, pur confermandosi al primo posto per indice di criminalità, presenta numerosi centri dove svolgere attività fisica e questo combinato con stipendi più alti e una cultura sportiva più radicata ne fanno una città in cui la popolazione resta più attiva nello sport.

I dati Istat evidenziano infine maggiore sedentarietà tra chi ha solo la licenza elementare (71,8%), mentre tra i laureati, la percentuale scende al 49,9%.

L’impatto economico della sedentarietà

L’Italia resta dunque un Paese troppo sedentario, e il conto da pagare non è solo in termini di salute.

La scarsa attività fisica degli italiani pesa infatti anche sulle casse pubbliche, con un impatto economico stimato in ben 4,5 miliardi di euro all’anno. Di questi, oltre un terzo è dovuto a costi indiretti, come la perdita di produttività sul lavoro. La sedentarietà incide per il 2,2% sull’intera spesa sanitaria nazionale.

Ma c’è una buona notizia: dimezzando la quota di sedentari entro il 2050, l’Italia potrebbe risparmiare più di 56 miliardi di euro tra il 2023 e il 2050. Un risultato che rappresenterebbe un enorme vantaggio, sia per le finanze pubbliche sia per la salute collettiva.