Spirlì ritira la candidatura, Durigon lo ringrazia: “Il suo valore per la Calabria e la Lega resterà indelebile”

Così il sottosegretario Claudio Durigon, vice Segretario federale della Lega: "Con la sua decisione di ritirarsi dalla corsa elettorale ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità"

COSENZA – “Nell’ambito del percorso virtuoso che caratterizza le liste della Lega in Calabria a supporto di Roberto Occhiuto, desidero ringraziare pubblicamente Nino Spirlì. Con la sua decisione di ritirarsi dalla corsa elettorale ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità e grande generosità: non un passo indietro, ma un passo avanti a sostegno del progetto Lega”. Lo afferma, in una dichiarazione, il sottosegretario Claudio Durigon, vice Segretario federale della Lega.

“Spirlì – aggiunge Durigon – ha già dato prova del suo valore quando, dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, ha assunto sulle proprie spalle la guida della Regione Calabria in un momento difficilissimo. Lo ha fatto con passione, tenacia e uno spirito di servizio che non potranno mai essere dimenticati. Per questo ribadisco la mia stima e il mio ringraziamento a Nino, certo che continuerà a contribuire, insieme agli iscritti, ai militanti e ai dirigenti della Lega, alla crescita del partito e alla costruzione di una Calabria protagonista. Sono convinto che il suo impegno non si fermerà qui: tanto sul piano locale, con nuove sfide, quanto a livello nazionale, mettendo a disposizione di Matteo Salvini e di tutta la Lega le sue qualità politiche, professionali e umane”.

