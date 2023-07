Spighe Verdi 2023: otto ‘comuni rurali virtuosi’ in Calabria, 5 in provincia di Cosenza

ROMA – Lo scorso anno erano 63 mentre, nel 2023 sono 12 le new entry. Salgono a 72 i comuni rurali che hanno ricevuto le Spighe Verdi, i riconoscimenti al mondo green, come per le località turistiche balneari con le bandiere blu. Tre i Comuni non confermati, Pietramontecorvino e Ginosa in Puglia, Senigallia nelle Marche. Quattordici le regioni coinvolte con il Piemonte che mantiene il primato con 12 spighe verdi seguito dalla Toscana con 9 riconoscimenti; le Marche, con 8 località premiate e 8 anche per la Calabria. Poi la Puglia e Umbria con 7, la Campania con 6, il Lazio con 5. Due spighe verdi in Veneto, Liguria, Abruzzo e Lombardia. Una spiga in Emilia-Romagna ed entra anche la Basilicata con un nuovo Comune.

Le otto località della Calabria sono: Belcastro, Crosia, Miglierina, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro, Sellia, Trebisacce.

“Le Spighe Verdi non premiano un modello astratto di gestione territoriale – spiega Claudio Mazza, presidente della Fee Italia – ma certificano azioni mirate e concrete, scelte quotidiane di amministrazioni, imprese e cittadini che concorrono a una gestione virtuosa accertata e condivisa. Si certificano dunque quei Comuni rurali che sanno porre al centro sfide importanti: dalla gestione ambientale al turismo, dall’agricoltura, cui sono fortemente vocati, alla cultura e all’enogastronomia, dalla mobilità sostenibile alla protezione e valorizzazione del paesaggio“.

“Riconoscere alle aree rurali, con le loro imprese, il ruolo centrale nella gestione dei territori e per la conservazione della natura e del paesaggio è doveroso e giusto. – afferma Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura – e con Spighe Verdi viene messo in evidenza il valore del lavoro degli agricoltori, sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, grazie anche all’innovazione e alle tecnologie in campo. Il programma della Fee Spighe Verdi, di cui Confagricoltura è dal suo esordio parte attiva e integrante, ha avuto il merito di sensibilizzare l’opinione pubblica sul concetto stesso di sostenibilità”. Spighe Verdi si basa sull’esperienza trentennale di Fee, Foundation for Environmental Education, presente in 81 Paesi, nella gestione del programma internazionale Bandiera Blu, un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari.

Tutti i riconoscimenti

Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti con 12 Spighe Verdi: Alba, Bra, Canelli, Centallo, Castiglione Falletto, Cherasco, Gamalero, Guarene, Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo e Volpedo.

A seguire la Toscana che ottiene 9 riconoscimenti: Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole, Greve in Chianti, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello.

Subito dopo le Marche, con 8 Spighe Verdi: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Sirolo.

La Puglia ottiene 7 riconoscimenti: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Ostuni, Troia.

Sette le Spighe Verdi in Umbria: Acquasparta, Deruta, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi.

La Campania ottiene 6 riconoscimenti: Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Foiano di Val Fortore, Massa Lubrense, Positano.

Sono 5 i centri del Lazio: Canale Monterano, Gaeta, Pontinia, Rivodutri, Sabaudia.

Il Veneto vanta due località: Montagnana e Porto Tolle così come la Liguria con Lavagna e Sanremo. Due Spighe Verdi anche in Abruzzo, Gioia dei Marsi e Tortoreto, e in Lombardia Ome e Sant’Alessio con Vialone. Parla è l’unico Comune in Emilia Romagna, Parma. La Basilicata entra con un nuovo Comune ovvero Nova Siri.