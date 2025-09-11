Spezzano Albanese: ritrovata la teca rubata in chiesa, ma non c’era l’Ostia Magna

- Advertisement -

SPEZZANO ALBANESE (CS) – La comunità di San Pietro di Spezzano Albanese tira un sospiro di sollievo dopo il furto della teca rubata qualche giorno fa, ma gli interrogativi sono aperti. E’ stata ritrovata infatti, all’uscita della chiesa dei Santi Pietro e Paolo durante la Santa Messa di riparazione, officiata da don Cosimo Galizia. Secondo quanto emerso era incastrata tra le due porte all’uscita laterale della chiesa.

A darne notizia è stato il parroco, don Pino Straface. Al suo interno non c’era però l’Ostia Magna e per questa ragione, resta il dubbio che il furto sia stato compiuto per motivi ‘spirituali’. I carabinieri intanto proseguono nelle indagini per individuare il responsabile del furto.