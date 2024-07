REGGIO CALABRIA – I monitoraggi effettuati dall’Arpacal a seguito dell’incendio che sabato scorso, 13 luglio, ha interessato a Palmi l’impianto di smaltimento dei rifiuti ex Radi – ora gestito dalla società Poly2Oil – “non hanno evidenziato un apprezzabile aumento dei parametri relativi a sostanze nocive e, pertanto”, i tecnici Arpacal, “hanno escluso, allo stato, possibili rischi per la popolazione“.

Il dato è emerso nel corso della riunione convocata dalla prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro per analizzare lo scenario determinatosi dal rogo che ha prodotto una densa coltre di fumo nero. All’incontro hanno partecipato referenti del Commissariato di Polizia di Palmi, dei Carabinieri, del Nucleo operativo ecologico, del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale, dei Vigili del fuoco, della Città Metropolitana, dell’Asp, dell’Arpacal, dei Comuni di Palmi, Goia Tauro e Taurianova, nonché la Curatela Fallimentare della Ra.Di. e la Società Poly2Oil.

La prefetta ha posto l’accento sulla necessità che la popolazione interessata sia costantemente informata dell’evolversi della situazione. In merito, i rappresentanti di Apacal hanno comunicato che è in corso un continuo monitoraggio della qualità dell’aria, mediante campionatori dislocati sul territorio di Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, Polistena e Laureana di Borrello. Inoltre hanno evidenziato di aver commissionato uno studio sulla direzione dei venti, finalizzato a individuare i punti di ricaduta dei fumi e consentire così di prelevare in maniera mirata campioni di suolo per la successiva analisi.

Anche l’Asp non ha segnalato particolari criticità, raccomandando unicamente di procedere ad un accurato lavaggio della frutta e degli ortaggi raccolti nelle zone interessate, prima di consumarli.

Al riguardo, il sindaco di Taurianova Roy Biasi, con una nota, ha fatto sapere che l’Arpacal ha raddoppiato a Taurianova le centraline per la misurazione della qualità dell’aria. Una seconda centralina è stata installata stamani sul Municipio, dopo quello che era stato attivato nella frazione di San Martino. L’intensa attività di monitoraggio locale, frutto del dialogo costante che l’amministrazione comunale guidata da Biasi ha attivato con la Prefettura e l’organismo di controllo, è tesa ad affrontare all’insegna della trasparenza le preoccupazioni manifestate dalla cittadinanza sin da sabato scorso.

“Nel vertice tenuto in Prefettura – spiega Biasi – abbiamo appreso che essendosi affievolita l’emissione di fumi dall’area dell’incendio, e non essendoci fiamme attive ma solo pochi focolai che covano sotto le ceneri, il sistema di controllo attivato è volto soprattutto all’indagine sulla composizione interna delle polveri per capire l’esatto grado della loro nocività. Ecco perché è importante che in due punti del territorio comunale, baricentrici per tutto il comprensorio della Piana, sia stata fatta questa campionatura che serve a generare un modello utile per tutti i Comuni, non solo per Taurianova”.

“Ringrazio l’Arpacal per l’immediato riscontro alle nostre richieste – conclude Biasi – volte a definire una mappatura del rischio aereo in tutta la Piana, ricevendo garanzia che questa fase non completerà il lavoro che serve, essendo previsto anche un monitoraggio degli effetti della caduta sul terreno delle polveri”.

Vigili del fuoco, operazioni concluse nel pomeriggio di oggi

L’incendio scaturito all’interno di una azienda adibita a deposito e smaltimento di materiale riciclato per lo più in plastica sito nel comune di Palmi frazione Ponte Vecchio è definitivamente spento. A comunicarlo sono i vigili del fuoco che hanno concluso nel pomeriggio di oggi le operazioni di smassamento, spegnimento e bonifica dell’incendio che per giorni ha impegnato ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria nonché mezzi aerei dei reparti volo VVF che dall’alto hanno supportato le operazioni di estinzione del rogo.