Spara ad un cane con una carabina ad aria compressa: indagato per maltrattamenti

Il crudele gesto di un soggetto che ora rischia fino a due anni di carcere. L’animale colpito al volto è ancora in prognosi riservata. La Polizia ha trovato nell’abitazione dell’indagato l’arma e i proiettili

VIBO VALENTIA – ha colpito un cane con un colpo di carabina ad aria compressa, ferendolo gravemente all’occhio destro: un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Vibo Valentia per maltrattamenti di animali, reato previsto dall’articolo 544-ter del codice penale. Il fatto è emerso nei giorni scorsi, quando il proprietario dell’animale si è rivolto alla Questura denunciando il ferimento del proprio cane. L’animale presentava una profonda ferita sanguinante e, secondo i veterinari, il proiettile era rimasto pericolosamente incastrato nella cavità oculare, rendendo necessaria una delicata valutazione clinica.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia e condotte dalla Squadra Mobile, hanno portato all’identificazione del presunto responsabile anche grazie alle immagini di videosorveglianza. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una carabina compatibile con il colpo e numerosi piombini. L’uomo è formalmente indagato. Si ricorda che la legge punisce chi cagiona lesioni agli animali con pene che vanno da sei mesi a due anni di reclusione e multe fino a 30.000 euro. Come previsto dalla legge, l’indagato deve ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

