Spaccio di droga anche in esercizi commerciali, 13 misure cautelari

SOVERATO (CZ) – L’operazione è scattata alle prime ore di oggi tra San Vito sullo Ionio, Petrizzi ed in altre località delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, e anche a Domodossola (VB). I carabinieri di Soverato, hanno eseguito 13 misure cautelari delle quali 3 in carcere, 7 ai domiciliari e per altri 3 soggetti, è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di stupefacenti del tipo cocaina, hashish, marijuana del tipo skunk, varietà di cannabis con alto contenuto di Thc. I siti si spaccio erano in luoghi pubblici ma anche in esercizi commerciali del territorio soveratese.

L’indagine, partita a febbraio del 2021, si è sviluppata anche con l’ausilio di attività tecniche, ha consentito di rilevare, l’utilizzo di auto con doppifondi per il trasporto della droga, di sim card intestate a soggetti stranieri per le comunicazioni. E ancora l’esistenza di una cassa comune nonché i canali di approvvigionamento e luoghi di deposito a San Vito sullo Ionio. Nel corso delle indagini, in riscontro all’attività tecnica, sono stati arrestati in flagranza di reato cinque persone. Inoltre è stato disposto il sequestro di 4 autovetture.