Spaccio a Corigliano Rossano: giovane bloccato con la cocaina mentre è in attesa del cliente

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile dal Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno effettuato l’arresto di un giovane extracomunitario, gravemente indiziato del reato di «detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio».

Un’auto isolata in piena notte e la presenza di due ragazzi in evidente stato di attesa: circostanze che hanno indotto una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano ad approfondire il relativo controllo. Un’attività di routine che ha fatto emergere l’evidente stato di agitazione dei presenti, specie del giovanissimo extracomunitario presente.

Il suo atteggiamento ha indotto i militari a effettuare un’accurata perquisizione personale, all’esito della quale sono state trovate al ragazzo oltre 15 dosi di sostanza stupefacente risultate, in seguito alle analisi di riscontro effettuate con i reagenti in dotazione alle Forze di Polizia, del tipo «cocaina», per un totale di circa 17 grammi. Un quantitativo ovviamente non compatibile con il mero uso personale, che ha portato gli operatori a contestare la potenziale violazione dell’Art. 73 del DPR 309 del 1990 che punisce, appunto, tutte le condotte afferenti agli stupefacenti che possono costituire reato. Per questa ragione l’interessato è stato accompagnato presso la caserma del Reparto Territoriale e quindi condotto nel carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dei Magistrati competenti.