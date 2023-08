Spacca il finestrino di un’auto e porta via una borsa: arrestato 48enne

CATANZARO – I carabinieri di Catanzaro hanno tratto in arresto un 48enne del posto, con l’accusa di rapina impropria. In particolare, i militari sono intervenuti nell’area sud del capoluogo su segnalazione di un cittadino che aveva notato l’uomo armeggiare nei pressi di un’autovettura, per poi sfondare il finestrino ed asportare una borsa che era al suo interno.

La vittima del reato, che si trovava poco lontano dalla macchina, ha provato a fermarlo venendo per tutta risposta spintonata a terra. I carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, lo hanno trovato a poche centinaia di metri dal fatto, recuperando anche la borsa che è stata restituita alla legittima proprietaria. Vista la dinamica dei fatti, i militari hanno provveduto al suo arresto in flagranza. L’arrestato, a seguito delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro.