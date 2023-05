Soumahoro in Calabria per il Valentia Festival. La Lega: «imbarazzante, ricerca visibilità»

VIBO VALENTIA – Scoppia la polemica per la presenza del deputato Aboubakar Soumahoro al Festival regionale del libro ‘Valentia in festa’ che si terrà a Vibo Valentia l’8 maggio.

“Dopo i fondi pubblici alla coop di famiglia travolta da scandali e inchieste, Soumahoro finisce anche in un festival regionale per presentare un libro in cui parla di “diritto alla felicità” con evidente riferimento allo shopping di lusso della propria compagna. Soumahoro imbarazzante e onnipresente quando c’è profumo di sostegno pubblico”. Lo dichiara il coordinatore della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno.