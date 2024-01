Sottoscritto contratto decentrato normativo 2023-2025 Arsac, soddisfatta la Cisal

COSENZA – «A nome dell’organizzazione sindacale che rappresento, esprimo la massima soddisfazione per la sottoscrizione con ARSAC del CIDA parte normativa 2023-2025». E’ quanto afferma Giuseppe Campanaro, dirigente Enti Strumentali Regione Calabria del sindacato CSA-CISAL. «Insieme al dirigente sindacale Gianluca Tedesco e ai componenti RSU aziendali, Gabriele Rizzo, Domenico Pascali e Vincenzo Loiacono, abbiamo avviato una positiva interlocuzione con il nuovo Commissario Straordinario dell’Ente, la senatrice Fulvia Caligiuri, che ha dimostrato una grande sensibilità verso le problematiche dei dipendenti, tentando di risolvere le problematiche del passato».

«La nostra organizzazione sindacale – continua Giuseppe Campanaro – è al fianco dei lavoratori al fine di conseguire un generale e diffuso miglioramento delle condizioni dei dipendenti di questo importante ente, migliorandone al contempo, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Apprezziamo quanto sta facendo il nuovo commissario per migliorare le condizioni dei lavoratori, abbiamo, tuttavia, evidenziato delle problematiche per gli istituti contrattuali riferiti agli anni pregressi puntando a partire con il piede giusto per il 2024».

«Tale scelta – conclude Campanaro – darà la possibilità di aumentare le disponibilità finanziare da dedicare ai vari istituti contrattuali ed alla produttività del personale, iniziando a costruire le procedure per la qualificazione di tutto il personale con progressioni di carriera e miglioramento dei livelli retributivi. Guardiamo al futuro con fiducia, rimanendo attenti a proporre soluzioni concrete a problematiche complesse che possono essere risolte con l’approfondimento necessario e l’incisività della nostra azione sindacale».