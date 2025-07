Sospetto all’autogrill, poi la scoperta: sequestrati 2 chili di cannabis sulla A2

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Era in possesso di 2 chili di cannabis. Con l’accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti è finito ai domiciliari un cittadino bulgaro, di 24 anni, residente a Rosarno. L’arresto è avvenuto a Palmi, nei pressi dello svincolo dell’A2 in direzione sud. La polizia stradale aveva notato il comportamento anomalo del giovane mentre si trovava nell’area di servizio “Rosarno Ovest” dove gli agenti stavano eseguendo alcuni controlli sui frequentatori dell’autogrill. L’auto del bulgaro, infatti, era ferma nelle vicinanze dell’impianto di erogazione di carburante per i mezzi pesanti.

Quando il soggetto si è reso conto di essere osservato, è risalito a bordo del veicolo riprendendo l’autostrada. Seguito dalla pattuglia della stradale, è stato quindi fermato pochi chilometri dopo. Mostrando nervosismo ed essendo reticente nello spiegare la propria presenza nell’area di servizio, gli agenti hanno deciso di di perquisire la sua auto, una Bmw, dove sono state trovate quattro buste sigillate di cannabis per un peso complessivo di 2 chili. Sequestrato lo stupefacente, quindi, il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato e il pm della Procura di Palmi ha disposto nei suoi confronti i domiciliari.