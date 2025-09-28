Sospese le agevolazioni sui trasporti per Forze Armate e dell’ordine: Brutto pronto al confronto con USIM

- Advertisement -

COSENZA – La sospensione delle agevolazioni sui trasporti pubblici locali per le Forze Armate e le Forze dell’Ordine sta creando difficoltà a migliaia di lavoratori, costretti a sostenere spese aggiuntive e a fronteggiare disagi logistici quotidiani. In questo contesto, Angelo Brutto, capolista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione nord alle prossime elezioni regionali, si dichiara pronto a intervenire e a confrontarsi con USIM – Unione Sindacale Italiana Marina per trovare soluzioni concrete.

Dialogo aperto con i sindacati

«Sarò disponibile al dialogo con il sindacato per garantire chiarezza, continuità e il rispetto dei diritti dei lavoratori – afferma Brutto –. Chi serve lo Stato ogni giorno non può trovarsi ad affrontare difficoltà economiche e organizzative per colpa di ritardi o carenze nei fondi».

La sospensione riguarda una misura prevista dalla legge regionale n. 35/2015, modificata successivamente dalla legge regionale n. 8/2023, che garantiva una tariffa agevolata sui biglietti per Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Esercito e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. La decisione ha costretto molti operatori a sostenere costi imprevisti per raggiungere le proprie sedi di servizio.

Soluzioni condivise e sostenibili

Brutto ribadisce la volontà di collaborare con USIM e con tutti gli altri sindacati di categoria per individuare una soluzione sostenibile, che consenta il ripristino completo dell’agevolazione. «È fondamentale – sottolinea – che la Regione sostenga chi svolge un servizio essenziale per la comunità e che il diritto all’agevolazione sia effettivamente riconosciuto». L’obiettivo del confronto, conclude Brutto, è trovare soluzioni condivise, sostenibili e concrete per garantire il diritto ai trasporti agevolati a chi ogni giorno assicura sicurezza e protezione alla collettività.