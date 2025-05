Sospesa l’attività di un panificio: alimenti sequestrati e multa per il titolare

- Advertisement -

SOVERATO (CZ) – I controlli dei carabinieri eseguiti per salvaguardare la salute dei consumatori. a Soverato un’attività è stata sospesa e, al titolare, che è stato multato, sono stati sequestrati diversi alimenti. Il tutto, a seguito dell’ispezione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Catanzaro all’interno di un panificio.

La sospensione ha riguardato l’attività di panificazione in cui il Nas, al lavoro con i militari della Compagnia di Soverato, ha riscontrato alcune irregolarità. In particolare sono stati sequestrati oltre 30 Kg di alimenti vari privi di tracciabilità. Inoltre è stata accertata la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo dei prodotti (HACPP), nonché carenze igienico-sanitarie nel laboratorio, che hanno determinato la sospensione immediata dell’esercizio. Al titolare del panificio, che dovrà sanare le irregolarità riscontrate per la riapertura dell’attività, è stata elevata sanzione di 3.500 euro ed è stata disposta la distruzione degli alimenti sottoposti a sequestro.