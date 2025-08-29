HomeCalabria

Sorpreso mentre irrigava una coltivazione di canapa indiana, arrestato un uomo e sequestrate le piante

La piantagione era composta da circa 50 piante, tutte in avanzato stato di crescita e con altezza variabile tra 1,5 e 2 metri. L'uomo è stato bloccato e posto ai domiciliari, tutta l'area delle piante è stata posta sotto sequestro

CARERI (RC) – i Carabinieri della Compagnia di Locri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dall’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno scoperto una fiorente coltivazione di sostanze stupefacenti e hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile della produzione illecita di canapa indiana. È successo nel Comune di Careri, in provincia di Reggo Calabria.

La piantagione era formata da circa 50 piante, tutte in avanzato stato di crescita e con altezza variabile tra 1,5 e 2 metri, destinata con ogni probabilità al mercato illegale della droga. L’uomo è stato sorpreso sul posto mentre irrigava e curava le piante, impegnato in un’attività che, se non intercettata, avrebbe garantito un ingente profitto alla criminalità locale. I Carabinieri hanno bloccato l’uomo e posto sotto sequestro l’intera coltivazione. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa della convalida dell’arresto.

