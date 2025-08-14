HomeCalabria

Sorpreso mentre bruciava rifiuti nella fiumara, in arresto un uomo

È stato sorpreso dai Carabinieri forestali mentre era intento ad appiccare il fuoco con un bruciatore da cucina a rifiuti e vegetazione. Per questo è stato posto in manette ed il bruciatore sequestrato

LOCRI (RC) – Stava bruciando dei rifiuti, è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Carabinieri Forestale di Locri. Nell’ambito dei controlli intensificati per la prevenzione degli incendi e dei reati ambientali nella Provincia di Reggio Calabria, i Carabinieri Forestali hanno, infatti, sorpreso l’uomo intento ad appiccare il fuoco con un bruciatore da cucina a rifiuti e vegetazione nella Fiumara Novito fra i Comuni di Locri e Siderno.

L’attività criminale è stata così interrotta, scongiurando un grave danno ambientale derivato dal fuoco ai rifiuti quali eternit e plastiche, materiali che rilasciano diossine e fumi tossici nell’aria, estremamente dannosi per la salute e l’ambiente. In più punti della fiumara sono apparsi evidenti segni di bruciatura quale residuo della combustione dei rifiuti abbandonati. Gli operanti hanno posto in sequestro il bruciatore utilizzato per appiccare il fuoco.

Il Tribunale di Locri ha convalidato l’arresto, come da richiesta della locale Procura, determinando misura cautelare personale di presentazione alla Stazione dei Carabinieri competente per il territorio per garantire il controllo sul comportamento del soggetto e impedire ulteriori condotte della stessa natura.

