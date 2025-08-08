HomeCalabria

Sorpreso ad appiccare il fuoco in campagna, tenta di sbarazzarsi dell’accendino: arrestato bracciante

Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto l'uomo ha tentato di allontanarsi in bicicletta ma è stato bloccato

SAN FLORO (CZ) – Un uomo di 35 anni, bracciante agricolo di nazionalità straniera, è stato arrestato in flagranza di reato per incendio boschivo. E’ accaduto a San Floro nel Catanzarese. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre appiccava il fuoco in un’area rurale del comune, caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea e querce secolari, ed all’arrivo della pattuglia, il 35enne anche tentato invano di allontanarsi a bordo della propria bicicletta, cercando di sbarazzarsi dell’accendino, recuperato tra la vegetazione e sottoposto a sequestro.

Il pronto intervento dei militari e le successive operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco hanno scongiurato conseguenze più gravi, anche in considerazione del forte vento, limitando l’estensione dell’incendio a circa un ettaro e mezzo di vegetazione. Il bracciante è stato posto agli arresti domiciliari.

